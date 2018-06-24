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Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

24 yılda katıldığı 15 seçimin 15’ini de kazanan Recep Tayyip Erdoğan; tarihe, Türkiye’nin ilk Başkan’ı olarak geçti.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 21:03
Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Karşı karşıya kaldığı tüm siyasi engellemelerin ardından, sessiz yığınların sesi olarak katıldığı tüm seçimlerde milletin tercihi oldu.

24 yılda 15 farklı seçime katıldı, 15 seçimden de zaferle ayrıldı.

MİLLET SAHİP ÇIKTI

Avrupa'nın, Amerika'nın ve muhalefetin tüm engellemelerine karşı Türkiye'ye birçok devasa proje kazandırdı. 2023 vizyonu kapsamında milli üretimin önünü açtı.

24 Haziran seçimlerinde de milletin tercihi değişmedi.



15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan için FETÖ'nün eli silahlı teröristlerine karşı göğsünü siper eden millet, sandıkta son sözü söyledi.

TÜRKİYE'NİN İLK BAŞKANI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile yarışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50 oranını ilk turda geçerek Türkiye Cumhuriyeti ‘nin ilk Başkan'ı olarak kayıtlara geçti.

DEMOKRATİK BİR DEVRİM

Oyunu kullandıktan sonra ilk açıklamasında “Türkiye demokratik bir devrim gerçekleştiriyor” diyen Erdoğan, günün önemine dikkat çekmişti.

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