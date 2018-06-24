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TSK'dan Münbiç'te dördüncü devriye

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

Dünya / 24 Haziran 2018 Pazar 17:33
TSK'dan Münbiç'te dördüncü devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te dördüncü devriye görevini yaptı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin bugün icra edildiği bildirildi. Kaynak : AA

Türk Silahlı KuvvetleriFırat Kalkanı


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