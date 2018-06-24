TSK'dan Münbiç'te dördüncü devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri, Münbiç'te dördüncü devriye görevini yaptı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dördüncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin bugün icra edildiği bildirildi. Kaynak : AA