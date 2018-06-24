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SON DAKİKA! Oy verme işlemi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi sona erdi.

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 16:58
SON DAKİKA! Oy verme işlemi sona erdi

Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarıştığı çifte seçimde 56 milyon 342 bin 263 seçmen yer aldı. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 gencin ismi de listelerde yer aldı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 180 bin 65 sandıkta oylarını kullandı.

Oy verme saati sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişileri saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

YSK'DAN AÇIKLAMA

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, 'İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak.' bilgilerini paylaştı.

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