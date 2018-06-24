Pucca'ya kapak üstüne kapak

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, sandıktan bir kez daha zaferle çıktı.



'AYAK KOKUSU GİDİYOR' DEMİŞTİ



Dün attığı tweetle Muharrem İnce'nin fotoğrafını paylaşan ve 'Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor.' diyen Pucca'ya sosyal medya kullanıcıları bu akşam ayak fotoğraflarıyla cevap verdi.