Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Katılım iyi görünüyor, Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor' dedi.



'TÜRKİYE ÇITAYI CİDDİ MANADA YÜKSELTİYOR'



'Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor' diyen Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul, bir bölümünü de Ankara'da takip edeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendiklerini belirtti.





