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Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini sosyal medya hesabından da paylaşarak, " Her şey Türkiye için" yazısını not düştü.

Yaşam / 24 Haziran 2018 Pazar 09:42
Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı
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Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının altına ise ünlü isim;"Her şey Türkiye" için notunu düştü. Kaynak : İHA

FenomenMilletvekilliğiCumhurbaşkanlığı


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