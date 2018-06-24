Muharrem İnce'den gazeteciye fırça

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da kullandı.



İnce oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti.



GAZETECİYE FIRÇA



Oldukça gergin olduğu gözlenen Muharrem İnce görevini yapan basın mensubunu 'Yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun ya çocuk çeker gibi' diyerek herkesin içinde azarladı.



Muharrem İnce oyunu kullandıktan sonra; 'Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ankara'ya gidiyorum' açıklamasında bulundu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel