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Muharrem İnce'den gazeteciye fırça

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sandık başında bir gazeteciye fırça attı: Elimden tutup çekiyorsun çocuk çeker gibi!

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 10:35
Muharrem İnce'den gazeteciye fırça
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova'da kullandı.

İnce oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere basın mensuplarının karşısına geçti.

GAZETECİYE FIRÇA

Oldukça gergin olduğu gözlenen Muharrem İnce görevini yapan basın mensubunu 'Yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun ya çocuk çeker gibi' diyerek herkesin içinde azarladı. 

Muharrem İnce oyunu kullandıktan sonra; 'Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ankara'ya gidiyorum' açıklamasında bulundu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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