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Muharrem İnce, CHP'li seçmeni uyardı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın önünde açıklama yaptı: Referandumdaki numarayı yeniden yapacaklar. Kimsenin kuklası olmayın, korkmayın adil bir yarış istiyoruz.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 17:16
Muharrem İnce, CHP'li seçmeni uyardı
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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın önünde açıklama yaptı.

'SANDIK BAŞINDAN AYRILMAYIN'

CHP'li seçmenlere çağrıda bulunan İnce, 'Sonucun iyi olacağını ümit ediyorum. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın. Bütün yurttaşlarımızı seçim kurullarının önünde davet ediyorum. Hakkınızı korumak için YSK'nın önündeyim. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyorum. Kimsenin kuklası olmayın, korkmayın adil bir yarış istiyoruz. Çıkacak sonuca göre taşkınlık yapmayın.' dedi.

'REFERANDUMDAKİ NUMARAYI YENİDEN YAPACAKLAR'

Ayrıca, İnce 'Değerli arkadaşlarım şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimzden. Şunu rica ediyorum. AA seçimi belirlemeyecek millet belirleyecek. Sandıkları asla terk etmeyin. AA Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp milleti yanıltacağını biliyoruz. Referandumdaki numarayı yeniden yapacaklar. Aklı selim bir şekilde anlayışlı bir şekilde herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini istiyorum. Hiç korkmayın. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar demiştim. Lafımın arkasındayım benden haber beklesinler. Sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar' şeklinde konuştu.

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