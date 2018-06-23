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Minik Eylül'den haber alınamıyor

Ankara’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan saatlerdir haber alınamıyor. Ankara Valisi Ercan Topaca’nın bizzat katıldığı aramalar henüz sonuç vermedi.

3. Sayfa / 23 Haziran 2018 Cumartesi 22:01
Minik Eylül'den haber alınamıyor

Yaz tatili için Ankara'nın Polatlı ilçesine gelen İbrahim ve Şerife Yağlıkara'nın 8 yaşındaki kızı Eylül, Uzunbeyli Mahallesi'nde kayboldu. Dün öğle saatlerinde oyun oynamak için çıktığı mahallede kaybolan Eylül için arama çalışmaları devam ediyor. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı.

Fakat ailenin araması sonuç vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi.



İhbar üzerine köyle çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Çalışmalar günün aydınlanması ile daha geniş kapsamlı yapıldı. Aramaya Jandarma, emniyet güçleri ve AFAD ekipleri katıldı.

Eylül'ü bulmak için Ankara Valiliği de harekete geçti. Ankara Valisi Ercan Topaca bizzat Uzunbeyli Mahallesi'nde giderek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Topaca, “En ufak ayrıntı kaçırılmadan arama çalışmaları devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın vereceği en ufak bilgi bizi Eylül'e götürecektir. Umarız ki sağ salim kızımıza ulaşırız” dedi.

Kaynak : İHA

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