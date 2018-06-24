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MHP barajı rahat geçti

MHP Lideri, partisinin baraj altında kalacağını söyleyenlere çok sert sözlerle tepki göstermişti.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 22:42
MHP barajı rahat geçti

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adı altında girdiği seçimlerde son sözü millet söyledi.

Sonuçlara göre; Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Seçimlerden önce MHP'nin barajın altında kalacağı iddiaları ortaya atılıyordu.

MHP BARAJI RAHAT GEÇTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin baraj sorunu olmadığını belirterek zafer sinyalleri veriyordu.

Açıklanan sonuçlara göre; MHP, yüzde 11,2 oranıyla seçim barajını geçti.

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