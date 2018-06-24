Küstah The Economist'e tokat gibi yanıt

24 Haziran'da millet sandığa gitti. Türk Milleti ‘Seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli' diye manşet atan İngiliz The Economist'e yanıtını sandıkta verdi.



Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,60'la Türkiye'nin İlk başkanı seçilirken, Cumhur İttifakı da 53, 68 oy aldı.



'SEÇMENLER ERDOĞAN'A KAPIYI GÖSTERMELİ' MANŞETİ ATMIŞLARDI



Teh Economist seçmenler sandığa giderken yeni bir haber paylaşmış ve “ Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli.” Demişti.



Haberine Erdoğan hakkında '24 Haziran'da kaybetmeyi hak ediyor.' diyerek başlayan Economist, 'popüler bir delifişek' ifadesini kullandığı Muharrem İnce ile ilgili 'Anketler, Bay İnce'nin, Erdoğan'ı 8 Temmuz 'da ikinci tur seçime zorlayabilecek olsa bile kazanmayı zor bulacağını ileri sürüyor.' dedi ve Türk seçmenleri Erdoğan'a oy vermemeye çağırmıştı.



'SULTAN'I DURDURUN'



Gazete,'Sultanı durdurmak için Türkiye'nin etkili bir muhalefet ihtiyacı var.' diyerek haberini sonlandırmıştı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel