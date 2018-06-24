Küçükkaya'nın tesellisi

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçti.



Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oy alırken, Muharrem İnce yüzde 30 civarında oy aldı.



'İLK DEFA BİRİSİ YÜZDE 30'U AŞTI'



Muhalif yapısıyla bilinen Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya ise Muharrem İnce'nin yüzde 30 oy almasıyla teselli oldu.



Küçükkkaya, Erdoğan'ın rakibinin ilk defa yüzde 30'u geçtiğini söylerken 'Erdoğan'ın oyu beklentilerin üzerinde. Ama çok ilginç bir durum var. Erdoğan'ın rakiplerinden biri ilk defa 30 barajını aştı. Muharrem ince yüzde 30'un üzerinde. Eskiden nasıldı? Erdoğan yüzde 45 bandında, rakipleri yüzde 22'lerde diyordu. Şimdi fakat Erdoğan'ın rakibi 30.22. Bunu nasıl yorumlayacağız. Yeni bir siyasi realite var.' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel