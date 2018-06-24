Kılıçdaroğlu: Sandıkları terk etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sandığa giden bütün vatandaşlarımıza teşkkür ediyorum. Elbette ki şu anda oy sayım işlemi başladı. Sandıklarda görevli olan bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Demokrasiye inanıyorsanız, oylar kullanılırken orada durdunuz. Islak imzalı tutanaklar yazılana kadar sandığı terk etmeyin. Kamu görevlileri siz devlet memurusunuz, siz devlet memuru olarak hareket edin. Buna dikkat etmelerini isterim. Bütün yurttaşlarıma şunu söylerim 'Bu süreci büyük bir itinayla takip edin' dedi.