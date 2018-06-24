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Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da kullandı. Kameraların önüne geçip sandık memurlarına baskı yapılıyor iddiasında bulundu.

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 11:20
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
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Arjantin İlkokulu'nda oy veren Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bölgelerde kamu görevlilerine baskı yapıldığını iddia etti:

'DOĞU, GÜNEYDOĞU'DAN GELEN ŞİKAYETLER VAR'
'Buradan bütün kamu görevlilerine açıkça çağrıda bulunuyorum. Lütfen devlet memuru olduğunuzu unutmayınız. Bir siyasi partinin memuru değilsiniz. Devletin memurusunuz. Devletin bekası için çalışmak zorundasınız Birilerinin baskısı altında kalmayınız. Bu konuda gelen şikayetler var. Özellikle Doğu, Güneydoğu'dan gelen şikayetler var. O nedenle bütün kamu görevlilerin dikkatini çekmek zorundayım.'

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