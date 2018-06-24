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Karamollaoğlu oyunu Çankaya'da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara’da kullandı.

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 15:40
Karamollaoğlu oyunu Çankaya'da kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile birlikte geldiği Çankaya Lisesinde 1067 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karamollaoğlu, “Cenab-ı Hakk’tan bu seçimlerin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İnşallah huzurlu, rahat bir seçim gününü geçiririz. Bu akşam da neticeler ne olursa olsun inşallah memleketimiz için hayırlı olur temennisinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimler çok önemli, çünkü önümüzdeki beş yıl bu ülkenin menfaatine kararlar alacak hem cumhurbaşkanı hem de milletvekilleri seçilecek.”

Karamollaoğlu, gazetecilerin Suruç ile ilgili sorusu üzerine ise, “Üzücü haber geldi. Tabii anladığımız kadarıyla şu anda Yüksek Seçim Kurulu konuya müdahil oldu. İnşallah üzücü hadiseler orada da, başka yerlerde de tekerrür etmez” diye konuştu.

Kaynak : İHA

Temel KaramollaoğluCumhurbaşkanıSaadet Partisi Genel BaşkanıYüksek Seçim Kurulu


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