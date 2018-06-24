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İstanbul'da sandık provokasyonundan FETÖ çıktı

İstanbul Pendik’te okuma yazma bilmediğini söyleyerek kocası ve oğluyla birlikte oy kullanmak isteyen kadına görevliler izin vermeyince olay çıktı. Diğer seçmenleri rahatsız eden eşi ve oğlunun da FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

3. Sayfa / 24 Haziran 2018 Pazar 15:36
İstanbul'da sandık provokasyonundan FETÖ çıktı

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinde oy kullanmak üzere Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki sandığa gelen Hatice K., okur yazarlığının olmadığını belirterek, yanında bulunan kocası İshak K. ve oğlu Ahmet K.'nın kendisiyle oy kullanma kabinine girerek, yardım etmesini istedi. 3253 numaralı sandıkta oy kullanacak olan Hatice K.'ye durumun mevzuata aykırı olduğu belirtilerek izin verilmedi. Daha sonra yaşanan tartışma sonunda Hatice K. kendisini yere atarak fenalaştı. İhbar üzerine sandığın bulunduğu sınıfa gelen sağlık ekipleri, Hatice K.'yi hastaneye kaldırdı.

BABA VE OĞLU FETÖ ÜYESİ ÇIKTI

Eşinin hastaneye kaldırılmasına rağmen sınıfı terk etmeyen İshak K. ve oğlu Ahmet K. diğer oy kullanacak olan vatandaşları provoke edici söylemler kullandı. Sandık alanında sağlıklı oy kullanımını engellemeleri ve görevlilere tehdit ve hakaret içerikli sözler üzerine görevlilerce polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, GBT kontrolü yaptıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında aranmalarının bulunduğu ortaya çıkan İshak K. ve oğlu Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden, İshak K.'nın Halil ismindeki diğer bir oğlunun ise halen Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Kaynak : İHA

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