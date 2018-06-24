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Gülen'in köyünde sandıktan bakın kim çıktı

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde, seçmenlerin çoğu, cumhurbaşkanı seçimden 'Muharrem İnce', milletvekili genel seçiminde 'İYİ Parti' dedi.

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 19:33
Gülen'in köyünde sandıktan bakın kim çıktı

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde, seçmenlerin çoğu, cumhurbaşkanı seçimden 'Muharrem İnce', milletvekili genel seçiminde 'İYİ Parti' dedi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Gülen'in 27 Nisan 1941'de doğduğu, Erzurum'a 25 kilometre uzaklıktaki Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde seçmenler, Şehit Burak Karakoç İlkokulu'nda sandık başına gitti. 192 seçmenden 176'sı oy kullandı. 1072 No'lu sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 66, Recep Tayyip Erdoğan'a 60, Meral Akşener'e 35, Temel Karamollaoğlu'na 6 oy çıktı. 8 kişi, cumhurbaşkanı için oy kullanmazken, 1 kişinin oyu ise geçersiz sayıldı.

PARTİLERİN ALDIĞI OY ORANLARI

Şehit Burak Karakoç Mahallesi'ndeki seçmenler, milletvekili genel seçiminde ise en yüksek oyu 55 ile İYİ Parti'ye verdi. Seçmenlerden 43'ü AK Parti, 26'sı CHP, 20'si MHP, 14'ü SP, 5'i HDP, 1'i HÜDA PAR'dan yana oyunu kullandı. 'Cumhur ittifakı'na 5, 'millet ittifakı'na 2 oy kullanan seçmenlerden 4'ü ise milletvekili seçmen kağıdını boş bıraktı. Milletvekili seçiminde 1 kişinin oyu ise geçersiz olarak sayıldı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası örgütün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'e tepkiler memleketi Erzurum'da artmıştı. Pasinler ilçesine bağlı 35 haneli, 256 nüfuslu Korucuk Mahallesi'nin sakinleri, teröristbaşı ile birlikte anılmak istemediklerini söylemişti. Bu nedenle mahalleye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 9 Eylül 2016'da Suriye'nin el- Rai bölgesinin güneyindeki Tell el Hava köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ mensuplarının roketli saldırısında şehit olan Uzman Er Burak Karakoç'un adı verilmişti.

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