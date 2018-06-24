Ertuğrul ağlamaya başladı

Türkiye genelinde sandıkların açılmaya başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıktı.



Erdoğan'ın önde olması bazı kesimleri rahatsız ederken, rahatsız olan isimlerden birisi de Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök oldu.



'UMUT MESAJI BENİM Kİ'



Özkök, Erdoğan'ın seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakarken ' Bir de öbür yüzde 50 var. Öbür yüzde 50'ye bu ülkede mutlu olma imkanını vermede başarılı olamadılar. Yani bizim bu zihniyetle gitmemiz lazım. Erdoğan'ın politikaları ne kendisini ne de geri kalını mutlu ediyor. Umut mesajı benim ki.' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel