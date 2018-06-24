Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından ilk tweetini attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı 'Tamam' sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile 'Devam' dedi. Erdoğan’ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı..