Erdoğan devam dedi sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından ilk tweetini attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın seçim süreci boyunca kullandığı 'Tamam' sloganına karşı bugün attığı ilk tweet ile 'Devam' dedi. Erdoğan’ın bu tweeti rekor sayıda RT ve beğeni aldı..
24 Haziran seçimleri ile birlikte Türk milleti yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçti. Bunun üzerine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım yoğun ilgi gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet ittifakının seçim süresi boyunca kullandığı 'TAMAM' sloganına karşı 'Devam' dedi. Erdoğan'ın paylaşımı rekor etkileşim aldı.
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