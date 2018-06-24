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Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Erdoğan Eyüp Sultan Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Güncel / 24 Haziran 2018 Pazar 01:47
Erdoğan'dan Eyüp Sultan'da Kur'an-ı Kerim okudu
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Erdoğan, partisince Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen mitingin ardından AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada bir süre kalıp dua eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erdoğan, daha sonra Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, türbe ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti milletvekilleri ve milletvekili adayları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

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