Düğünde onlarca kişi birbirine girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir düğünde iki grup arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen 3 polis memuru yaralanırken, kavga anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta gerçekleştirilen düğünde 2 grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrasında yaklaşık 80 kişilik grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
POLİS EKİPLERİNE SALDIRDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahıslara ayrılmaları konusunda çağrıda bulundu. Polis ekiplerinin çağrısına taş ve sopalarla cevap veren şahıslar, kavgayı ayırmak isteyen 3 polisi taş, sopa ve su bidonları ile yaraladı. Kavga sırasında kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine karşı saldırganlar tarafından tüfek ve kurusıkılarla havaya çok sayıda ateş açıldı.