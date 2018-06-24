CHP sandıkları açtı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı. Seçimde, yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak. Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran'da tamamlandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.



Seçimden bir gün önce Anadolu Ajansı seçimle ilgili test yayını sırasında adayları ve partileri oy oranlarıyla ifade etmişti. Test yayının medyaya yansıması üzerine CHP 'oylarımız çalınacak, rakamlar önceden belli' propagandasını yaydı.





CHP seçim sitesinde yayımlanan test sonuçları



CHP oy mu çalıyor?

Bu propagandanın ardından CHP seçim sayfasında partileri ve adayları oy oranlarını yazarak yayımladı. CHP'nin ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önde gösterildiği sayfada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti her sandıkta ikinci olarak gösterilmiş.





CHP seçim sitesinde yayımlanan test sonuçları



İYİ Parti ve HDP birbirlerine çok yakın oylar alıyor. İki partinin cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları da CHP'nin sitesinde birbirine yakın gösterilmiş.



CHP'nin sitesinde MHP her sandıkta 4. parti olarak gösterildi. Saadet Partisi ise beşinci sırada yer aldı.

