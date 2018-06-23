USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Bir köy alevlere teslim oldu

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde çıkan yangında 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında bir büyükbaş hayvan da telef oldu.

3. Sayfa / 23 Haziran 2018 Cumartesi 22:46
Bir köy alevlere teslim oldu
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Sarnıç Köyünde Söğüşler Mahallesinde Nuri Özkan'a ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, köyde bulunan diğer evlere de sıçradı. Alev topuna dönen yangına Azdavay Belediyesi itfaiye ekipleri ile Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu Pınarbaşı, Şenpazar, Daday, Devrekani, Ağlı ve Kastamonu'dan da yardım istendi. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği yangında İsmail Özkan, Nuri Özkan, Mustafa Özkan, Süleyman Özkan ve Osman Mısır'a ait 7 ev, 3 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangın nedeniyle Nuri Özkan'a ait bir buzağıda telef oldu.

Uzun uğraşlar sonunda itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken yangın yerinde soğutma çalışmaları ise devam ediyor.




Kaynak : İHA

Yangın Yeriİsmail Özkan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı