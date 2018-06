Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zaferin ardından daha fazla çalışmları gerektiğini söylerken " Milletimiz ülkemize bir istikamet belirlemiştir. Artık Meclisimizle beraber çok daha fazla çalışmalıyız. " dedi.



Erdoğan'ın konuşmlarından satırbaşları;

Kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allahtan diliyorum. Seçimlerin gayrı resmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz yürütme görevini bize vermiştir. Aynı zamanda milletimiz Cumhur İttifakı'na da yasama alanında önemli görevler yüklemiştir. Oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Tabii bunun yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum.Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye'nin tamamında özgür iradesiyle oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını tebrik ediyorum.Hiç kimsenin, kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemi ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemiz demokrarisisine zarar vermeyeceğini ümid ediyorum. Seçimlerin yüksek katılımla sonuçlanmış olmasını dünyaya bir mesaj olarak görüyorum. Mesaj açıktır, yüzde 90'lara varan katılımla Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Seçimlere yüzde 30-40 katılım sağlayan ülkeler kendilerini demokrat olarak tanıtırken, Türkiye bu rakamı yüzde 90'lara taşımıştır.Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Sandık başlarında görev yapan heyetlerden partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Sonuçlar dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen tüm dost ve kardeş halkların liderleri ile halklarınının tamamına şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmış, demokratik hakkını kullanarak ülkemize bir istikamet çizmiştir. Bundan sonra bizim için daha çok çalışma zamanıdır.Artık gerginlikleri geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Milletimizin bir kez daha teyit ettiği bu mesaja uygun olarak tüm kurul ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılıoğımızı güçlendirerek devam edeceğiz.Milletimize her fırsatta verdiğim sözü hatırlatmak istiyorum.16 yılda, vesayet güçleriyle, darbecilerle, siyasi-ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelede geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersi, Türkiye'nin her alanda ileriye gitmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz.Geçmişte ötekileştirilen vatandaşlarımız demokraside birinci sınıf vatandaş muamelesi görmeye devam edecektir. Kimsenin özgürlük alanının daraltılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizi zenginleştirmek, ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil bir şekilde dağıtmak için çalışmaya devam edeceğiz.Ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla terbiye etmeye kalkanlara karşı da mücadelemiz devam edecek. Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlarda uygun açılımları sürdürmekte kararlıyız. Vesayetin, darbecilerin siyasi - ekonomik tetikçilerin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak ve dinlenmek yok.Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyen şairin işaret ettiği gibi biz ülkemizi daha iyi yönettiği müddetçe milletimizin daha iyi adımlar atacağına inanıyorum.Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.