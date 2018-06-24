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Başak Demirtaş oyunu kullandı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı. Demirtaş, oyunu kullandıktan sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için Edirne’ye gitti.

Siyaset / 24 Haziran 2018 Pazar 09:29
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, oyunu merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar İlkokulunda kullandı. 2165 nolu sandığa oyunu atan Demirtaş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Heyecanlıyım, çok güzel bir gün olacak. Buna yürekten inanıyorum. Tüm halkımız bir an önce gelip oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa, eşitliğe, kardeşliğe ve özgürlüğe bir an önce ulaşabilelim. Bir oy çok şey değiştirir. Bunu unutmayalım. Umuyorum ki güzel günler çok yakında” dedi.

Demirtaş, daha sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için yola çıktı.

Kaynak : İHA

EdirneCumhurbaşkanı Adayı


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