'Turizmin başkenti' Antalya'da genel seçimlerde oy kullanan vatandaşlar nedeniyle sahiller boş kaldı.



Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri, kentin hemen her yerindeki birbirinden ünlü plajlarının boş kalmasına neden oldu.



Konyaaltı ve Lara'daki plajlarındaki şezlong ve güneş şemsiyeleri az sayıda tatilci ve oylarını kullanıp gelen vatandaşlara kaldı.



Oyunu kullanıp soluğu denizde alan az sayıdaki vatandaştan Selçuk Gömleksiz, AA muhabirine, 'Hafta sonları dolan sahiller seçim nedeniyle boş kaldı. Ben de sabah erken saatte oyumu kullanıp halk plajına geldim.' dedi.



Kaynak : AA