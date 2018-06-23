USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

300 bin liralık atlar akıma kapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akıma kapılan yüzbinlerce lira değerindeki 2 yarış atı telef oldu.

3. Sayfa / 23 Haziran 2018 Cumartesi 20:40
300 bin liralık atlar akıma kapıldı
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi Kendil Mezrası'nda yaşandı. Otlanmaları için araziye bırakılan İbrahim Akıl'a ait 2 yarış atı, tahta direği kırıldığı için insan boyuna kadar alçalan elektrik tellerine çarparak akıma kapıldı. Toplam değerinin 300 bin lira civarında olduğu iddia edilen atlar olay yerinde telef oldu. Yaşanan olay sonrası jandarma ile elektrik kurumu yetkililerine haber verildi.




Atlarının akıma kapılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Akıl, bunun yanında yaklaşık 300 bin lira zararının olduğunu dile getirdi. Akıl, zararının karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

Yarış atlarının 1 buçuk yaşında oldukları ve kısa süre sonra yarışlara sokulacağı belirtildi. Kaynak : İHA

Yarış AtıJandarma


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı