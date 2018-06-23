Sözcü Yazarı Emin Çölaşan HDP'ye oy istedi

Sözcü yazarlarından Emin Çölaşan, bugün yine skandal bir yazı kaleme aldı.



Köşe yazısında kararsız seçmenlere seslenen Çölaşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın ve AK Parti'nin kazanması olasılığını azaltmak için taktikler verdi. Sözcü Yazarı Çölaşan, Kandil'in partisi HDP'ye de oy istedi.



Çölaşan, 'HDP Meclis'e girmeyi başarırsa AKP iktidar olamıyor. Dolayısıyla Meclis seçiminde oyum HDP'yedir” Bu iki şık gerçekleştiği takdirde gerek Recep Bey ve gerekse partisinin kazanma olasılığı daha da azalacaktır' dedi.



'Sevgili okurlarım, seçmenlerin çok büyük bir bölümü şu son anlarda kime oy vereceğini biliyor' diyerek yazısına başlayan Çölaşan şunları kaydetti:



Acaba adına “Kararsızlar” denilenler hâlâ var mı, doğrusu merak ediyorum! Sen bu ülkede, bu iktidarın boyunduruğu altında 16 yıl yaşamışın, ezilmişin, horlanmışın, sömürülmüşün, yapılan büyük yolsuzlukları sineye çekmişsin ve bu saatte yine kararsız olabiliyorsan, sana helal olsun kardeşim!



Şimdi burada seçimin çok önemli olan iki önemli anahtarından da söz etmek gerekiyor.

– İlki, yurtsever ülkücü kesimin büyük bölümünün, “Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık” diyen Recep Bey ve partisine oy vermeyeceği kesin. (Devlet Bahçeli elbette hariç!)

– İkincisi, pek çok kişi “Oyum cumhurbaşkanlığında Muharrem Bey'e, ya da Meral Hanım'a” diyor ama sonra ekliyor: “HDP Meclis'e girmeyi başarırsa AKP iktidar olamıyor. Dolayısıyla Meclis seçiminde oyum HDP'yedir” Bu iki şık gerçekleştiği takdirde gerek Recep Bey ve gerekse partisinin kazanma olasılığı daha da azalacaktır.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel