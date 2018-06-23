Muharrem İnce'nin İstanbul'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı

Ana muhalefet partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitinginde kürsüye çıktı. CHP'liler İnce mitinginde 5 milyon kişinin olduğunu iddia ettiler.



CHP'nin 5 milyon iddiasına Melih Gökçek anında karşılık verdi.











Muharrem İnce'nin Tandoğan'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı Kaynak : Beyaz Gazete Özel