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Muharrem İnce'nin İstanbul'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı

Dün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Tandoğan mitingine katılımla ilgili sayı veren Melih Gökçek, bugün de İnce'nin İstanbul Maltepe'deki mitingine kaç kişinin katıldığını açıkladı.

Siyaset / 23 Haziran 2018 Cumartesi 14:37
Muharrem İnce'nin İstanbul'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı

Ana muhalefet partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitinginde kürsüye çıktı. CHP'liler İnce mitinginde 5 milyon kişinin olduğunu iddia ettiler.

CHP'nin 5 milyon iddiasına Melih Gökçek anında karşılık verdi.





Muharrem İnce'nin Tandoğan'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Melih GökçekMuharrem İnceCumhurbaşkanı AdayıMuhalefet


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