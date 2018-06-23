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Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest bırakıldı

Libya'da kaçırılan 3 Türk vatandaşı, 233 gün sonra serbest bırakıldı.

Dünya / 23 Haziran 2018 Cumartesi 23:39
Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest bırakıldı

Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlarımızın 233 gün aradan sonra (33 hafta) bugün (23 Haziran) serbest bırakılmaları sağlanmıştır.

Libya makamlarıyla işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağsalim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır.

Sayın Başbakanımız bu akşam mühendislerimizin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.

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