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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: darbe gecesi yazışmaları ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, FETÖ ile ilgili önemli belgeye sahip olduklarını ve iki sözde imamın o gece Pensilvanya'da FETÖ ile hangi iletişimi kurduklarının ortaya çıktığını belirtti

Güncel / 23 Haziran 2018 Cumartesi 00:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: darbe gecesi yazışmaları ortaya çıktı

Kübra Par ve Eren Eğilmez'in moderatörlüğünde gerçekleşen, 'Gerçek Fikrin Ne' programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV'de soruları yanıtladı.

FETÖ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BELGE...

FETÖ ile ilgili önemli belgeler olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

''FETÖ'nün hem hava hem de deniz imamı var. Bunların telefonları bizdeydi. Bir telefon daha var onun kiminle ilişkili olduğunu bulamadık. İki sözde imamın o gece Pensilvanya'da FETÖ ile hangi iletişimi kurduğu ortaya çıktı. O geceki telefon ve yazışma trafiği. 'Gerekirse namazı bozdurun çok acil durum var'. Pensilvaya'daki güya namaz kılıyor. Tüm detayları ile birlikte elimizde. Bunu kamuoyu ile de paylaşacağız. Diğer bir kısmı da yayınlanmaya devam edecek.''

İYİCE KÖŞEYE SIKIŞACAKLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TRT'de katıldığı progrramda FETÖ'yle ilgili belgelerle ilgili 'rKemal Batmaz ile ilgili belgelerle iyice köşeye sıkışacaklar.'' dedi.


Pensilvanyaİçişleri BakanıHabertürk


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