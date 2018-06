FETÖ'nün sivil imamı darbe girişimi sırasında Pensilvanya ile görüşmüş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan cep telefonlarından ikisinin, örgütün sivil imamları Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlendi.



Telefondaki incelemelerde Çiçek'in, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunan ve sanığın rehberinde 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı kişiyle FaceTime üzerinden 3 dakika 51 saniye, hemen öncesinde örgütün tepe yöneticilerinden Cevdet Türkyolu'nun oğlu olduğu belirlenen Esat Türkyolu ile 35 saniyelik görüşme yaptığı, 'Hkn Ada Avukat' olarak kayıtlı kişiyle de mesajlaştığı tespit edildi.



Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü ve çevresinde yapılan olay yeri incelemeleri sırasında bulunan dijital materyal incelenmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına teslim edildi. Bilişim uzmanlarının 4 telefon ve SIM kartlar üzerinde yaptıkları incelemeye ilişkin rapor Akıncı Üssü darbe girişimi davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



iPhone A1688 model cep telefonundaki incelemede, 'Apple Kimliği” satırında 'suneyes34@gmail.com' e-posta adresinin bulunduğu belirlendi.



Rapora göre cihazdan aranan numaralardan birinin Nermin Çiçek, üçünün ise Hakan Çiçek üzerine kayıtlı olmasından hareketle, cep telefonunun Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlendi.



Raporda, telefonun incelenmesinde, Çiçek'in, darbe girişimi sırasında FaceTime uygulamasıyla Pensilvanya'yla görüştüğünün ortaya çıktığı ifade edilerek, şu bulgulara yer verildi:



'Anlaşıldığı üzere, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunan ve sanığın rehberinde 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı, taraflar hanesinde yurt dışı numarası yazılmış olan kişiyle 3 dakika 51 saniyelik görüşme gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Sanığın 'Eczacı Abdi' isimli kişiden hemen önce ise yine FETÖ/PDY firarisi sanıklardan olan ve rehberde 'Esat Ev' olarak kayıtlı kişiyle 35 saniyelik görüşme gerçekleştirdiği belirlenmiştir.'



15 Temmuz'daki mesajları



Raporda Hakan Çiçek'in, örgüt elebaşı Gülen ile birlikte örgüt hiyerarşisinde üst düzey faaliyet gösterdiği anlaşılan 'Eczacı Abdi” adlı kişi arasında, darbe teşebbüsü günü mesaj trafiği olduğu bildirildi.



Çiçek'in, saat 20.49'da bu kişiye 'Abim çok acil teli ver kendine' mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:



'Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Abi bozun nmz' şeklindeki mesaj gövde metninde sanığın o anda namazda olan örgüt üyelerinin namazlarını bozarak, örgüt liderinin kendisiyle telefonda görüşmesi gerektiğini istediği tespit edilmiştir.'



Raporda, Çiçek'in aynı kişiye saat 20.58'de 'Sen yanında ol' ve 'Aramak gerekirse' mesajları gönderdiği belirtilerek, Çiçek'in, bu mesajlarıyla 'Eczacı Abdi'nin, örgüt elebaşı Gülen'in yanından ayrılmamasını, onları gelişmelerden anlık haberdar edeceğini, kendisinin de örgütten alacağı direktifler doğrultusunda hareket edebileceğini, örgüt liderine ulaşmak durumunda kalması durumunda örgüt elebaşının yanından ayrılmamasını istediği kaydedildi.



Raporda, saat 21.00'de Eczacı Abdi'den ise 'Buradayım' mesajının Çiçek'e gönderildiğine yer verildi.



Çiçek'in, 'Eczacı Abdi' ile birlikte örgüt elebaşı Gülen'in yanında bulunan 'Hkn Ada Avukat' isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştığı belirtilen raporda, bu kişiden Çiçek'e 'Abi' şeklinde gelen mesajın ardından Çiçek'in 'Tm yanınızda olsun' ve 'İhtiyaç olursa' mesajları gönderdiği aktarıldı.



Raporda, 'Bu görüşme içeriklerine göre sanık Hakan Çiçek'in 'Eczacı Abdi' ve 'Hkn Ada Avukat' isimli kişiler aracılığı ile örgüt lideriyle irtibat sağladığı anlaşılmaktadır. 15 Temmuz 2016 tarihinde sanığın 'Eczacı Abdi' ile gerçekleştirdiği mesaj içeriklerindeki irtibat faaliyetlerinin devamını 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 21.26.55'te 'Hkn Ada Avukat' isimli örgüt mensubunun geri bildirim olarak gerçekleştirdiği ve örgüt lideriyle anlık irtibat sağlanacak kanalın açık olduğu tespit edilmiştir.' denildi.



Çiçek'in, WhatsApp'tan yine 'Eczacı Abdi'ye darbe girişimi günü saat 20.44.11'de 'Acilllk” şeklinde mesaj gönderdiği, ardından 'Hemen Prof'u bul ara' ve 'Hemen acil' mesajlarını yolladığı belirtilen raporda, 'Prof' diye bahsedilen kişinin örgüt üyesi olduğu ve darbe teşebbüsü içinde yer aldığının anlaşıldığı belirtildi.



Örgüt yöneticisinin oğlu



Rehberde 'Esat Ev' olarak kayıtlı kişiye ilişkin WhatsApp mesajlarında 'Eturkyolu' ibareli kayıt bulunduğu bildirilen raporda, bunun üzerine, yine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ/PDY 'çatı davası'nın firari sanıklarından Cevdet Türkyolu'nun nüfus kayıtlarının incelendiği, sonuçta 'Esat Ev' ve 'Eturkyolu' diye kayıtlı kişinin, Cevdet Türkyolu'nun oğlu Esat Türkyolu olduğunun belirlendiği aktarıldı.



Raporda 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı kişinin ise ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin kurucu ve yöneticisi Fetullah Gülen ile yakın temas halinde faaliyet yürüten kişi olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, 'Bu kişinin açık kimliği ile ilgili çalışmalara devam olunmakla birlikte, sanık Hakan Çiçek'in savunmasında yer alan beyanların dışında ulaşılan tespitlere göre, sanığın darbe teşebbüsü esnasında anlık olarak ABD'de bulunan FETÖ/PDY terör örgütü üst düzey yöneticileri aracılığıyla örgüt lideri Fetullah Gülen ile irtibat kurduğu tespit edilmiştir.' ifadesine yer verildi.



Raporda, Çiçek'in belli tarihlere ilişkin Viber ve WhatsApp arama kayıtlarına ilişkin ekran görüntülerine yer verilerek, sanığın ulaştığı veya ulaşmaya çalıştığı kişilerin, FETÖ/PDY'nin ABD'deki üst düzey kadroları olduğuna dikkat çekildi.



Yine Çiçek'in Viber üzerinden görüştüğü Türkiye'den A.E. ve U.K. adlı kişiler bulunduğu ve bu kişilerin Çiçek'le irtibatlarının örgütsel olup olmadığının araştırıldığı belirtilen raporda, telefonun SIM kartında yapılan incelemelerde de savunmasının aksine Çiçek'in, ABD'deki GSM operatörlerine ait numaralarla görüşmelerinin bulunduğu aktarıldı.



İncelemelerde Çiçek'in, Booking.Com üzerinden, Mart 2016'da değişik tarihlerde, ABD'deki çeşitli otellere, ayrıca özel bir havayolu şirketinin uçuş noktalarına baktığı, telefonda da FETÖ/PDY mensuplarınca oluşturulan, hükümeti ve cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmaya ve algı oluşturmaya yönelik 'Fuat Avni' Twitter hesabı ile 'Pelikan dosyası' konusunda aramalar yaptığı kaydedildi.



Örgüt yöneticisinin işletmesi...



Raporda, Çiçek'in internet arama konumu olarak Los Angeles, Washington ve New York ile İstanbul'un telefona kaydedildiği, İphoneMaps uygulamasındaysa gittiği değerlendirilen New York Brooklyn'deki bir adresin konum olarak kaydedildiği aktarıldı.



Telefonun Waze History kaydında ABD'deki beş adresin konum olarak kaydedildiğine yer verilen raporda, bu konumlardan en dikkat çekici olanın 'Masal Cafe&Lounge' olduğu belirtilerek, kafenin, 'FETÖ/PDY terör örgütünün çatı yapılanması içinde ikinci adam olarak anılan Abdullah Aymaz'a ait olduğunun değerlendirildiği' belirtildi.



Çiçek'in, 15 Temmuz 2016 saat 20.58'de telefonunun ekranına 'tamam' anlamında 'Tm' yazdığı, ancak göndermeden sildiği, bu sebeple mesajın kime gönderilmek istendiğinin belirlenemediği anlatılan raporda, sanığın, 23 Haziran 2016'da, Viber uygulaması üzerinden ABD'deki örgüt elebaşının yanında bulunan 'Eczacı Abdi' olarak kaydettiği kişiyle mesajlaştığı bildirildi.



Sanığın 'Eczacı Abdi'ye, 'Öğlen görüşme olur mu' mesajı göndererek, 'Eczacı Abdi'den, Fetullah Gülen ile konuşmak üzere irtibatının kurulmasını istediği kaydedilen raporda, 'Eczacı Abdi'nin 'Çıktınız mı abi' sorusuna Çiçek'in 'Evet' cevabı verdiği, bir planlama kastedilerek, 'Eczacı Abdi'nin 'Bu sorunun ikinci adımı yok. Siz son birkaç gün içinde büyük bir yemin ettiniz mi?' mesajının tespit edildiği anlatıldı.



Çiçek'in, Fetullah Gülen'i kastederek, 'Ne dedi ki, böyle düşündürdü' sorusunun ardından 'Eczacı Abdi'nin fotoğraf gönderdiği belirtilen raporda, bu klasör açıldığında, Şuara Suresi'nin 227. ayetinin Türkçe mealine, ayetin indiriliş amacı dışında Fetullah Gülen tarafından 'Değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını (öğrenecekler). 23 Haziran 2016' şeklinde bir ekleme yapıldığı kaydedildi.



Kemal Batmaz



Bulgular arasındaki iPhone A1522 model cep telefonu ile Turkcell marka 64K ibareli SIM kartın ise, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sivil imamlarından sanık Kemal Batmaz'a ait olduğu belirlendi.



Raporda, bu telefonun Apple ID adının 'kemalbatmaz@icloud.com', bu kimlik bilgisinin karşısına denk gelen MSISDN GSM numarasının ise '05311047656' olduğu belirtildi. SIM kartın ise Batmaz'ın çalıştığı, kayyuma devredilen Kaynak Holding'e bağlı Matris Proje İnş. Gayr. Yön. ve Dan. Tic. Aş. isimli şirket üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.



Raporda, bu hat üzerinden sık görüşülen numaralardan birinin Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz adına kayıtlı olduğu, Kemal Batmaz'ın, FETÖ/PDY içindeki faaliyetleri nedeniyle Samsun ve İstanbul adli makamlarınca aranan Mehmet Sungur ve Sungur'un eski eşi Meryem Çelik ile de sık sık görüştüğü bildirildi.



Batmaz'ın, rehberinde 'Fnd' olarak kayıtlı eşine ait numarayı darbe girişiminden önce sık sık aradığı bilgisine yer verilen raporda, Batmaz'ın, eşinin telefonu üzerinden telekonferansla üçüncü kişilerle görüşme yapıp yapmadığı üzerinde ayrıca durulması gerektiği bildirildi.



Batmaz'ın, WhatsApp üzerinden, FETÖ soruşturmaları kapsamında Nevşehir ve İstanbul'da yargılanan Mustafa Şenel, Mehmet Ali Uzun ve Hidayet Özçelik ile de görüştüğü belirtilen raporda, cep telefonuna ait takvimin 'hatırlatıcı' bölümündeki 'Mustafa Caymaz Yaş Günü' ibaresine bahsi geçen kişinin, Batmaz'ın mal varlıklarını bedelsiz olarak üzerine kaydettiği Mustafa Caymaz olduğu tespitine yer verildi.



Telefondaki 'yerel notlar' adlı uygulamada Batmaz'ın, pıhtılaşmayı sağlayan ve özellikle sıcak çatışma alanlarında görev yapan askeri birliklerce kullanılan bir ilacın adını not aldığı görüldü. Notlar arasında 'FGulen.com' sitesinde yer alan 'Allah Yar...' başlıklı bir yazı ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait internetteki bir videonun linki de bulundu.



Raporda, Kemal Batmaz'ın SMS mesajları klasörü adı altında 'iPhoneRecetsLog' uygulaması içinde kayıtlı SMS listesi ile WhatsApp mesajları da yer buldu. Buna göre, rehberde 'Muammer Dc' şeklinde kayıtlı bir kişi, Batmaz'ın 11 Temmuz 2016'da ABD'de olmasını istedi. Mesaj içeriğinde firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın adı da geçti. Sanığın 11-13 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği belirlendi.



Raporda, Batmaz'ın FaceTime üzerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki GSM operatörüne ait telefon numaralarıyla görüştüğü, söz konusu kişilerin, FETÖ/PDY'nin yurt dışındaki eğitim kurumlarında görevli örgüt elemanları olduğu değerlendirmesi de yer buldu.



Kemal Batmaz'ın telefon rehberinde kayıtlı kişilerin listesiyle Apple Maps üzerinden yapılan aramalar, ABD'de Twitter'den attığı mesajın konumu, Waze History uygulamasına ait konumlar ve Bluetooth kayıtları da raporda yer aldı.



Özel programlar yüklü



Raporda, bulgular arasında yer alan Samsung marka SM-N920C model cep telefonuyla, General Mobile marka cep telefona ilişkin analizlere de yer verildi. Biri fabrika ayarlarına döndürülen 2 telefonda kullanılan hatların, açık kimliği belli olmayan Yousıf Husseın Abbas Abbas isimli kişinin üzerine kayıtlı olduğu belirlendi, ancak telefonların kimler tarafından kullanıldığı tespit edilemedi.



24 Ocak 2016'da etkinleştirilen Samsung telefonda, 1 Temmuz 2016 tarihinde SIM kartı değişikliği yapıldı. Söz konusu telefonda 'Crypnote' uygulamasının yüklü olduğu, uygulamanın şifresinin kırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.



Samsung marka telefonda ayrıca, kıtalar arası network ulaşımını sağlayan, birbirinden uzak networkları 'point to point' yöntemi veya 'client to server' yöntemleriyle bağlayan 'Open CPN Connect' uygulamasının yüklü olduğu, bu uygulamanın, özel kullanıcılar tarafından tercih edilen profesyonel ve yüksek güvenlikli özel uygulamalar arasında yer aldığı bildirildi.



Raporda, Samsung telefonda bulunan ve not tutmaya yarayan 'Evernote' uygulamasının, tutulan notların ABD'de bulunan sunucuda şifreli bir şekilde saklanmasını sağladığı belirtildi. Telefondaki 'Psiphon' uygulamasının ise yasaklı sitelere giriş yapmayı sağladığı, bu uygulamanın IP değişikliği yapabilen ve bu sayede bağlantı noktasını yanıltan bir uygulama olduğu bildirildi. Telefondaki 'CCleaner' uygulamasının ise boş klasörler ve internet geçmişini silmede kullanıldığı tespit edildi.



Rapora göre kullanıcı, akıllı telefonlara uygulama yüklemek için kullanılan marketlerde ücretsiz olan bu uygulamalardan bazılarına ait APK dosyalarını internet üzerinden temin ederek, özelliklerini üst seviyede satın aldı ya da indirdi.



Bu telefonu kullanan kişinin, 15 Temmuz 2016 saat 17.26'da telefona yüklü 'Chrome' internet tarayıcısı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı Grand Yazıcı otelin resmi internet sitesini ziyaret ettiği de belirlendi.



Bulgular arasında yer alan General Mobile cep telefonunun ise araziye atılmadan önce fabrika ayarlarına döndürülerek içeriğinin boşaltıldığı tespit edildi.



Bulgular arasındaki Sandisk marka 32 GB'lik hafıza kartında da 'Crypnote' uygulamasının yüklü olduğu, uygulamanın şifresinin kırılması çalışmasının sürdüğü bildirildi. Kaynak : AA