FETÖ firarisi Aydoğan Vatandaş (Fuat Avni) ABD'de görüntülendi

AA, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden ve 'Fuat Avni' hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen firari Aydoğan Vatandaş'ı ABD'nin New Jersey eyaletinde iki ayrı mekanda görüntüledi.



İlk olarak New Jersey eyaletinin Clifton semtinde bulunan FETÖ mensuplarının buluşma adreslerinden Ant kitabevi ve kafede (Ant Bookstore&Cafe) görüntülenen Vatandaş, ardından gittiği Hackensack semtindeki FETÖ örgütüne yakın isimler tarafından işletilen Kafe (Cafe) 46'ya gitti.



FETÖ'nün Amerika'daki kuruluşlarından Türk Kültür Merkezi'nin(TCC) New Jersey şubesi tarafından bu yıl Nevruz etkinliği de düzenlediği Cafe 46'nın iç kısmında öğle yemeğini yedikten sonra bahçe bölümüne çıkarak yanındaki kişiyle sohbet eden Vatandaş, AA ekibini karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



AA muhabirinin FETÖ firarisi olarak arandığını belirterek sorular sorması üzerine şok yaşayan Vatandaş, oturduğu masadan kalkarak elindeki çay bardağı ve çantasıyla hızla kaçmaya çalıştı.



15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkisi ve “Fuat Avni” hesabının yöneticisi olup olmadığı yönündeki sorular üzerine telaşlanan Vatandaş, hızla kafenin iç bölümüne doğru gitti.



Soruları cevapsız bırakan ve kafeye girer girmez polis çağrılmasını isteyen Vatandaş'ın panik halindeki tavır ve hareketleri dikkat çekti.







AA ekibinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından kafe çalışanlarının merdiven kurarak güvenlik kameralarını kontrol etmesi de objektiflere yansıdı.



Ant Kitabevi FETÖ'nün karargahı durumunda



Firari Aydoğan Vatandaş'ın ilk olarak uğradığı New Jersey eyaletine bağlı Clifton semtindeki Ant kitabevi ve kafesi FETÖ örgütüne mensup önde gelen isimlerin uğrak yeri konumunda.



Ağırlıklı olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt mensubu yazarların kitaplarının satıldığı kitabevinin internet sitesinde FETÖ'nün ABD imamlığına getirildiği belirtilen Şerif Ali Tekalan başta olmak üzere bazı örgüt mensuplarının da görselleri yer alıyor.



Kitabevinin sosyal medya hesaplarında ise Enes Kanter, Hakan Şükür, Osman Özsoy, Adem Yavuz Aslan ve Abdullah Aymaz başta olmak üzere çok sayıda FETÖ'nün önde gelen üyesinin katıldığı etkinliklere ilişkin görseller yer alıyor.







Mekanın müdavimlerinden olan Vatandaş'ın da kitaplarının imza günlerini burada yaptığı ve düzenlenen bazı programlara konuşmacı olarak katıldığı yansıyan görseller arasında.



FETÖ firarisi Vatandaş'ın kitabevinin sahibi Hüseyin Şentürk tarafından binanın dışına kadar uğurlaması ve tokalaşarak ayrılmaları da AA objektiflerine yansıdı.



Karalama kampanyalarının öncüsü Vatandaş, Gülen'in prenslerinden



1995 yılında Deniz Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra aynı yıl FETÖ'ye ait Aksiyon dergisinde çalışmaya başlayan Vatandaş, 2001 yılında Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi.



1995-2000 yılları arasında Aksiyon'da görev yapan Vatandaş, 2000-2004 yılları arasında Zaman gazetesinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığının yanı sıra 'Karakutu' adlı bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmişti.



2006'dan itibaren ABD'nin New York kentinde yaşamaya başlayan Vatandaş, daha sonra Today's Zaman gazetesinde yazılar yazmıştı.







FETÖ'nün destekleriyle Manhattan'da bulunan The New School'da medya alanında master yapan, Pensilvanya'daki Alvernia Üniversitesi'nde liderlik çalışmaları bölümünde doktorasını yarıda bırakan Vatandaş, kurucusu olduğu “Politurco.com” isimli internet sitesinin de editörlüğünü yürütüyor.



Ayrıca ABD'de “Huffington Post” adlı haber sitesinde de Türkiye karşıtı yazılar yazan Vatandaş, diğer bazı FETÖ'cü isimlerle online platformlarda ülke aleyhine programlar yapmaya devam ediyor.



FETÖ'nün Türkiye'ye ve devlet yöneticilerine yönelik başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda yürüttüğü karalama kampanyalarının öncüsü durumunda olan Vatandaş'ın komplo teorileri üzerine yazılmış kitapları da bulunuyor.



FETÖ içerisinde 'üst düzey yönetici' konumunda bulunduğu belirlenen Vatandaş'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in “prenslerinden” olduğu ve zaman zaman kendisiyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.



Gülen'in uluslararası medyaya verdiği röportajların organizasyonlarına da katkı sağlayan Vatandaş, örgütün Amerikalı akademisyen ve siyasetçilerle lobi çalışmalarında etkin isimlerinden biri durumunda.



'Ergenekon Terör Örgütü' tanımını da ilk defa 1996 yılında Aydoğan Vatandaş'ın yaptığı iddia edilmişti.



İlk eşinden ayrılan Vatandaş, 2013 yılında New York SoHo bölgesindeki Babylon isimli mekanda Brezilyalı Camila Oliveira ile ikinci evliliğini yaptı. Düğüne Fox TV'nin ünlü sunucu Rita Cosby'de eşiyle birlikte katılmıştı.







'Fuat Avni' hesabının yöneticisi olduğu iddiası



Türkiye'de FETÖ'yle ilgili açılan bazı davalarda ismi geçen Vatandaş'ın, bir dönem FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri sonucunda elde ettiği birtakım bilgileri ve uydurma içerikleri 'Fuat Avni' adlı hesaptan paylaşan yöneticilerden biri olduğu iddia edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan 314 sayfalık iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla birçok FETÖ yöneticisinin ismi geçmişti. İddianamede Vatandaş'ın 'Fuat Avni' hesabının yöneticisi olduğunun değerlendirildiği ifade edilmişti.



Sanık Oğuz Usluer'in 15 Temmuz Darbe girişiminin firari sanığı Adil Öksüz'ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Erdal Şen adına kayıtlı telefon ile irtibatlı olduğu vurgulanan iddianamede, hem Usluer'in hem de eşinin ByLock kullanıcısı olduğu, Fuat Avni isimli Twitter hesabının kullanıcısı olduğu değerlendirilen ve ABD'de ikamet eden Aydoğan Vatandaş'la irtibatlı olduğu da belirtilmişti.



İki ayrı bilet alarak kaçmıştı



2016 yılında Bakırköy Başsavcıvekilliğine getirilen Okan Özsoy'un tamamladığı iddianamede ise Vatandaş'ın, deşifre olduğunu anladığında kripto FETÖ istihbaratçılarının yardımıyla teknik takipten kaçırılarak ve iki ayrı uçak bileti ile yanıltılma yapılarak Almanya üzerinden ABD'ye kaçtığı anlaşılmıştı.



'Fuat Avni' hesabını ilk kuran ve deşifre olan Said Sefa'dan sonra hesabı kullanan kişinin ABD'de yaşayan Aydoğan Vatandaş olduğunun öğrenilmesi üzerine, dönemin soruşturma savcısı Bakırköy Başsavcıvekili Okan Özsoy, terörist Vatandaş'ın bilgi sızdırılmadan yakalanması için hemen talimat vermişti.



İstihbarat Daire Başkanlığı'yla beraber yapılan teknik araştırma neticesinde hesabın gerçekten de Aydoğan Vatandaş tarafından kullanıldığı, zaman zaman Türkiye'ye gelip giden Vatandaş'ın burada da hesabı kullandığı belirtilmişti.



Türkiye'ye gelerek “Fuat Avni” hesabından paylaşımlar yaptı



Babasının rahatsızlığı nedeniyle 8 Temmuz 2014'te Türkiye'ye gelen Vatandaş'ın seyyar Wi-Fi'ler aracılığıyla internete bağlanarak ABD'den gönderilen şifreli SMS'leri Twitter mesajına dönüştürerek “Fuat Avni” hesabından yayınladığı tespit edilmişti.



Emniyet istihbaratının soruşturmalar kapsamında hazırlayarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği raporda, Vatandaş'ın, 2 yıllık süre zarfında 7 kez yurda giriş-çıkış yaptığı ifade edilmişti.



Aydoğan Vatandaş'ın İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Twitter mesajlarını genellikle Güngören ilçesi sınırlarından attığı da raporda yer alan bilgiler arasındaydı.



Vatandaş'ın, 21 Temmuz 2014 günü, Yenibosna Starcity AVM'de bulunan bir kafeden seyyar Wi-Fi aracılığıyla 2 saat 27 dakika boyunca internete bağlı kaldığı tespit edilmişti.



Vatandaş, bu süre zarfında “Fuat Avni” hesabından 10 mesaj paylaşarak FETÖ'ye karşı 22 Temmuz'da gerçekleştirilen yasadışı dinleme ile Selam-Tevhid Kumpası soruşturmalarını yürüten polis şeflerine yönelik operasyonu bir gün önceden deşifre ettiği anlaşılmıştı.



Vatandaş'ın 30 Nisan 2014 tarihinde ise Güngören ilçesinde bulunan Real AVM'deki Starbucks Cafe'den Wi-Fi üzerinden 15 dakika internete bağlı kalarak “Fuat Avni” hesabından 19 Tweet paylaşımı yaptığı ortaya çıkmıştı.