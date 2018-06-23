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FETÖ elebaşı Gülen, Muharrem İnce kazanırsa dönecekmiş!

FETÖ elebaşı, Erdoğan'ın kaybetmesini dört gözle bekliyor. Darbeci Sisi'nin medyasına konuşan teröristbaşı, 'Erdoğan'a oy vermeyin' çağrısı yaptı, Muharrem İnce'ye destek istedi.

Güncel / 23 Haziran 2018 Cumartesi 14:25
FETÖ elebaşı Gülen, Muharrem İnce kazanırsa dönecekmiş!

15 Temmuz'da Türkiye'ye savaş açan darbeci örgütün elebaşı Fetullah Gülen, ihanet planlarına devam ediyor. Teröristbaşı, Türkiye'ye dönmek ve örgütünü toparlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini bekliyor. FETÖ elebaşı, bunun için 24 Haziran seçimlerine son umut gözüyle bakıyor.

24 Haziran son umudu

Kendisi gibi darbeci olan Sisi'nin medyasına konuşan FETÖ elebaşı, hain emellerini bir kez daha açık etti. Mısır diktatörü Sisi'nin dektekçisi Ahram dergisine kapak olan teröristbaşı, Muharrem İnce'ye oy istedi. 24 Haziran seçimlerine saatler kala konuşan hain, yarın gerçekleştirilecek seçimleri tıpkı Kandil'deki hainler gibi ‘son şans' olarak nitelendirdi.

Muharrem İnce'ye oy istedi

FETÖ elebaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimde olduğu sürece yurda dönmek istemediğini söyledi. “Bazı şeyler değişirse gelirim” dedi. Elebaşı, çözüm olarak CHP-SP ve İP'in oluşturduğu ittifakı gösterdi. Örgüt üyeleri için 3 partiye yeşil ışık yakarken, ‘Erdoğan'a oy vermeyin' çağrısı yaptı. Pensilvanya'daki elebaşı, Sisi'nin dergisinde söylediklerini Türkiye'deki FETÖ'cülere talimat olarak da iletti. Erdoğan'ın kaybetmesi için her yolu deneyen FETÖ'cüler, ihanetlerine devam etmek için yoğun bir çaba harcıyor. Sosyal medyada sahte hesaplarla algı operasyonlarına devam eden hain örgütün mensupları, manipülasyonlarla seçmenin oyunu etkilemeye çalışıyor.

Örgüt üyelerine talimat verdi

FETÖ'cülerin seçime yönelik çalışması sosyal medyayla sınırlı değil. Elebaşından aldıkları talimatla harekete geçen örgüt üyeleri, gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyor. CHP-SP ve İPİ'in oluşturduğu ittifaka oy isteyen, seçmeni Erdoğan'ın karşısında kimin kazanma ihtimali varsa oraya yönlendirmeye çalışan FETÖ'cüler, demokrasi maskesinin arkasına saklanıyor. Özellikle FETÖ'nün kadın yapılanmasının seçim döneminde aktif çalıştığı, ev ziyaretleriyle vatandaşın aklını çelerek Muharrem İnce'ye oy istediği biliniyor.

FETÖ-PKK ORTAKLIĞI

24 Haziran seçimini ihanet örgütünü ayakta tutmak için son şans olarak gören Fetullah, PKK'yla aynı dili konuşuyor. Eli kanlı terör örgütleri, ihanet planlarına engel olan Erdoğan'a karşı düşmanlıkta birleşti. PKK'nın Kandil'deki elebaşıları Murat Karayılan ve Cemil Bayık da, yarınki seçimi varlıklarını sürdürmek için son umut olarak gördüklerini söylemiş ve HDP'nin barajı aşması için CHP'den oy istemişlerdi. Kaynak : Güneş

PensilvanyaMurat KarayılanCumhurbaşkanıCemil BayıkMuharrem İnce


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