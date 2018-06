Erdoğan'dan İnce'ye sert sözler

Erdoğan' Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Sandıklarda her partiden üye var daha ne konuşuyorsun. Burası hukuk devleti hukuk. Guguk devleti değil bay Muharrem Seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri aldık' dedi.



Erdoğan'ın Esenyurt mitinginde yaptığı konuşmasından satırbaşları şöyle:



'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye inşallah uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.' 'Ben de' diyor, 'YSK'nın önünde yatacağım.' Hayırdır ya demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı, öyle anlaşılıyor. Sandıklarda her partiden üye var daha ne konuşuyorsun. Burası hukuk devleti hukuk. Guguk devleti değil bay Muharrem Seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri aldık. Sandıkları da görevli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum oradaki güvenlik görevlilerinden yardım isteyin. Özellikle AK Partili görevlilere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Türkiye bu sistemle uçuşa geçecek, bu farklı sistemle diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği yaptık bu iş bitti.



16 yılda ne yaptılar diyorlar bize. Gelin görün şehir hastanelerini görün. Bunlar dürüst değil ama. Bir kadın da çıkmış ben şehir hastanelerine karşıyım diyor. Bunların paralarını nereden buldunuz diyorlar. Biz çalıştık çalıştık. Biz batıda ne varsa Güneydoğu'da ve Doğu'da aynısını yaptık. Herkese eşit davrandık. Kimseyi ayırmadık. Biz Marmaray'ı yaptık. Marmaray'dan bugüne kadar 268 milyon yolcu geçti. Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı 23 milyonu buldu. Bir diğer adım, Osmangazi Köprüsü'nü 2016'da açtık. 13 milyon araç da oradan geçti. Bay Muharrem sen mecbur musun 3. köprüden gitmeye. Bunlar sana pahalı geliyorsa sandalla git. Bin sandala küreği çek git. Mantığa bak. Bay Muharrem Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yıl sonra devletimize geçecek. Bu ekonomik zekadır. Bu sende yoksa biz ne yapalım. Biz hizmetimizi milletimiz için yaptık. Biz 3.köprüyü İstanbul'un trafiği rahatlasın diye yaptık. Ama bunların bir derdi var mı? Yok. Bunların derdi Erdoğan gitsin. Ama biz dertliyiz dertli. Bizim hedefimiz var.



Kardeşlerim modern dünya neyi yapıyorsa, biz de onları yapıyoruz, yapacağız. Biz geldiğimizde 25 tane havalimanı vardı. Şimdi 59 havalimanımız var. Bak nereden nereye geldik. Her yere stad yaptık. Yatırımlar yaptık. Değerli kardeşlerim, şimdi en önemli havalimanımız olan 3. İstanbul havalimanımızı denedik. Hamd olsun bunu da başardık. 30 bin kişi şu an çalışıyor. İşletme açıldığı zaman 100bin kişi istihdam edecek orası. Hepsinden öte bu havalimanı bizim markamız olacak. Dünyaya havamızı atacağız. 2023'te yolcu sayısı 150 milyon olacak inşallah