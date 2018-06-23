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Emin Pazarcı'dan CHP'li seçmene kritik uyarı

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHPlileri uyardı: PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye barajı geçirtmemek insani bir görevdir.

Güncel / 23 Haziran 2018 Cumartesi 12:48
Emin Pazarcı'dan CHP'li seçmene kritik uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın ve AK Parti'nin kazanması olasılığını azaltmak için HDP'ye oy verilmesi yönündeki çağrılar konusunda, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan CHP'li seçmene bir uyarı geldi.

Pazarcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yarın seçim var. Özellikle CHP'lilere uyarıda bulunmak istiyorum. Bunu insani görev olarak kabul ediyorum' diyerek şunları kaydetti:

'Terör insanlık suçudur ve PKK da dünyanın üzerinde ittifak ettiği bir terör örgütüdür.
O yüzden PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye barajı geçirtmemek insani bir görevdir.'


Emin Pazarcı: CHP Genel Başkanı sonucu ilan etti bile! Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Akşam GazetesiAk PartiCumhurbaşkanıTwitterEmin Pazarcı


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