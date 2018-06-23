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Cumhurbaşkanı: 3. Havalimanı Batı'yı çıldırtıyor

3. Havalimanı'nda 100 bin kişini çalışacağını belirten Cumhurbaşkanı, "Bu Batı'yı çıldırtıyor" dedi.

Güncel / 23 Haziran 2018 Cumartesi 00:06
Cumhurbaşkanı: 3. Havalimanı Batı'yı çıldırtıyor

TRT Haber'in konuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Havalimanı'nın Avrupa ülkelerini çıldırttığını ifade etti.

'ÇILDIRIYORLAR'

Dün akşam 3. Havalimanı'na ilk inişi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni havalimanı Batı'yı çıldırtıyor. Daha da çıldırtmaya devam edecek' şeklinde konuştu.

100 bin kişinin çalışacağını belirten Erdoğan, 'Bu Batı'yı çıldırtıyor, 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor' diye. Daha çok çıldıracaklar. Burada toplam proje alanı 76 buçuk milyon metrekare. Bizim Atatürk Havalimanı'mız ise 12 milyon metrekareydi. İlk etapta yılda 90 milyon yolcu taşıyacak burası. Ama 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkıyor. Şimdi bu onları rahatsız etmez mi?' ifadelerini kullandı.

'THY'Yİ İZLİYORLAR'

Batı'daki havayolu firmalarının THY'yi izlediğini söyleyen Erdoğan, 'Dünya artık çok ciddi bir rekabetin içerisinde Batı'da öyle havayolu firmaları var ki THY'yi özellikle izliyorlar. Destinasyon olarak THY dünyanın bir numarası. Bunu şu anda batı firmaları yakalayamıyor. Filomuz da 400'e yaklaşıyor. Geniş gövdelerde de THY çalışmalarını yapıyor. Yeni havalimanında 6 pist olacak' dedi.

AvrupaTürklerCumhurbaşkanıAtatürkRecep Tayyip Erdoğan


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