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7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 23 Haziran 2018 Cumartesi 18:53
7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkari'nin sınır bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekatlar neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kaynak : AA

TwitterTerör ÖrgütüIrakHava Harekatı


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