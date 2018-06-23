7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ile Hakkari sınır bölgelerine yönelik hava harekatında 7 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakkari'nin sınır bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, harekatlar neticesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Kaynak : AA