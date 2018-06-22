Yaz Kur'an kursları başlıyor

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) İçel Şubesi'nden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz Kur'an kurslarının, 25 Haziran tarihinde başlayacağı kaydedildi. 17 Ağustos'a kadar sürecek olan kurslarda, hafta 5 gün günde 3 saat eğitim verileceği belirtildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen İçel Şubesi Başkanı Ahmet Görgülü, 'Çocuklarımızın, dine, din görevlilerine, camilere ve Kur'an kurslarına, bakışlarını etkileyen ilk mekanlar yaz kurslarıdır. Yapılan araştırmalarda, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, hayat boyu ihtiyaç duydukları temel dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim okumayı ilk defa yaz kurslarında öğrendiklerini belirtmişlerdir. Yaz Kur'an kurslarının çocuklarımızın gelişim çağında düzenlenmesi sebebiyle, çocuklarımızın karakter gelişimlerine ve dini yaşantıyı görerek öğrenmelerine doğrudan katkı sağlamaktadır' dedi.



Her yaş grubundan öğrencilerin yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim görebileceğini kaydeden Görgülü, 'Kurslara katılacak öğrencilere özel olarak hazırlanan kitaplar ücretsiz verilecek. Öğrenciler Kur'an eğitiminin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde sportif etkinlikler de bulunabilecek. Ayrıca öğrencilere yönelik gezi, piknik gibi sosyal, kültürel etkinlikler düzenlenecek' ifadelerini kullandı.



Görgülü, 'Bu yaz, 'Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi' sloganıyla camilerimiz göz aydınlığı çocuklarımızla şenlenecek. Onları camilerimize Kur'an kurslarımıza davet ediyoruz' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA