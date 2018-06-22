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Turgay Güler: Nah yıkarsınız

Turgay Güler'den 3. Havalimanı'na karşı olanlara çok sert karşılık...

Siyaset / 22 Haziran 2018 Cuma 09:38
Turgay Güler: Nah yıkarsınız

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, '3. Havalimanı'nı yıkacağız' diyenlere çok sert karşılık verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güler '3. Havalimanı hayırlı uğurlu olsun. Yaptırmayız demişlerdi. Yapıldı. Şimdi de yıkacağız diyorlar. Nah yıkarsınız' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TC-ANK' adlı uçakla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi 3. Havalimanı'na ilk inişi yapmıştı. 



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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