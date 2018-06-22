TRT'yi eleştirenlere cevap

Türkiye seçime giderken muhalefet partileri televizyonlarda yeteri kadar yer almadıklarını iddia ediyorlar.



Seçim döneminde her zaman gündeme getirilen bu konuya Posta yazarı Mesut Yar'dan dünyadan örneklerle cevap geldi.



DÜNYADA UYGULAMALAR NASIL?



Özellikle TRT üzerinden sürdürülen bu eleştirilere karşı Fransa, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde uygulanan uygulamaları yazan Yar 'Fransa, İspanya, İngiltere gibi ülkelerin RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) eşdeğeri denetim kuruluşları partilere verilen propaganda süresini belirliyor ve raporluyor...



56 ülkenin üye olduğu Avrupa Yayın Birliği (EBU) Seçim İlkeleri Raporu'nda “Orantılılık Kuralı”na özel vurgu yapıyor. Rapor, seçim süreçlerinde siyasi partilerin ekran yayın sürelerini; önceki seçimlerin sonuçları, parlamentodaki koltuk sayısı ya da güncel kamuoyu yoklamalarına göre belirlenmesi gerektiğini belirtiyor...



TRT HEDEF ALINIYOR AMA...



TRT hedef alınıyor ama... Bu prosedür son olarak İngiltere'de 2017 seçimlerinde uyulanmış. Ve iktidar partisinin ekrana çıkma yüzdesi 47'lere varmış. Bu süre için de “makul” saptaması yapılmış...



TRT son zamanlarda hedef tahtasında görünüyor ya, merak edip meselenin global tarafını araştırdım...



Ve anladım ki “kim haklı ya da haksız” meselesinden çok “Dünya demokrasilerinde ekran paylaşımı nasıl görünüyor?” sorusunun yanıtına da bakmak lazım. Dışarıdaki kamu yayıncılığı buradakinden farklı görünmüyor. Net!' diye yazdı.



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