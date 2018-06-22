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Teröristlerden sözde basın toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı şekilde devam eden operasyonları sonucunda Kandil Kampı’nda rahatsız olan PKK’lı teröristler, düzenledikleri sözde basın toplantısında Erbil yönetiminin kendilerine destek olmadığını söyleyerek Kürt halkından destek istedi.

Güncel / 22 Haziran 2018 Cuma 20:42
Teröristlerden sözde basın toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin yuvası haline gelen Kandil Dağı'na yönelik operasyonları PKK'lıları rahatsız etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, PKK'lılar, bölgedeki Kürt halkının arasına karışarak destek arayışına girdi.

MUHALEFET 'TERÖRİST YOK' DEMİŞTİ'

Süleymaniye'ye bağlı Ranye ilçesine geçtikten sonra halk arasında Derbent mevki olarak bulunan bölgeye varan İhlas Haber Ajansı (İHA), daha sonra Kandil'in merkezi olarak kabul edilen Enze, Levje, Qebian gibi köylerin bulunduğu bölgeye ulaşarak TSK'nın operasyonlarının paniklettiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Kandil'de PKK var diyemem” ifadelerini kullandığı PKK'lıların sözde basın toplantısını görüntüledi.

TÜRKİYE YANINDA YER ALANLARA TEHDİT

Bölgedeki Kürtlerden destek isteyen PKK'lı teröristler, Türkiye'nin yanında yer alanları da tehdit etti. PKK'lılar Erbil yönetiminin kendilerinin yanında yer almadığını ve Türkiye'nin operasyonunu desteklediği eleştirisinde bulundu.

İhlasKandilTeröristler


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