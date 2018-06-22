USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Piyanonun başına 5 yaşında oturdu, bir daha da kalkmadı

Müziğe olan büyük yeteneği ve ilgisi sayesinde 5 yaşında piyano ile tanışan 9 yaşındaki Çınara Manaflı, her yıl yaşının üzerinde performanslar göstererek uluslararası başarılara imza atıyor.

Kültür-Sanat / 22 Haziran 2018 Cuma 11:57
Piyanonun başına 5 yaşında oturdu, bir daha da kalkmadı

4 yılda İzmir'e pek çok derece kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Manaflı, son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması'nda 9-11 yaş kategorisinde birinci gelmeyi başardı.

Piyanist annesi ve kemancı babasının desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya'nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano'da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmada ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik, 2017 Almanya'da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik alan Çınara, geçen yıl ise çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

Chopin hayranı

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine harcadığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu anlatan müziğin genç yeteneği Çınara, geçen Mayıs ayında da Milano'da ‘Festival Piano Talents' orkestrası eşliğinde sahne almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni'nin öğrencisi olan Çınara, “Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

Kaynak : İHA

Mehmet Akif ErsoyÖğretim Görevlisiİlköğretim OkuluYaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı