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Muharrem İnce'nin Tandoğan'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Tandoğan mitingine katılımla ilgili sayı verdi.

Güncel / 22 Haziran 2018 Cuma 22:25
Muharrem İnce'nin Tandoğan'daki mitingine kaç kişi katıldı? Melih Gökçek açıkladı

İnce'nin 2 milyon kişinin katıldığını iddia ettiği mitingle ilgili Melih Gökçek'ten çarpıcı bir iddia ortaya attı.

50 BİN NİRE 2 MİLYON NERE?

Miting fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan Gökçek, İnce'nin rakamların abartıldığını belirtip paylaştığı fotoğraflar üzerinden kendi hesaplama yöntemini tarif ederek: 'Alan 10 bin metrekareden küçük. Olmaz diyelim ama diyelim ki metrekareye 4 kişi; 10000x4: 40000 kişi. Hadi 10 bin kişi de benden İnce'ye kıyak. Etti 50 bin. 50 bin nire 2 milyon nire' dedi.

VAR MI BABAYİĞİT?

Sözcü gazetesinin fotoğraf açısıyla mitingi kalabalık göstermeye çalıştığını da söyleyen Gökçek “ Ankara İzmir'i aratmamış. Diğerleri foyayı ortaya koyuyor. 2 milyon kişiden vazgeçtim. 100 kişi diyen varsa noterde istediğiniz iddiaya girelim. Var mı babayiğit?” ifadelerini kullandı.













Kaynak : Beyaz Gazete Özel

TwitterMelih Gökçek


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