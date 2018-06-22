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Muharrem İnce: Bu üç kurumun yöneticilerini yargılayacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara mitinginde ise, "Kazandığım takdirde Anadolu Ajansı, TRT ve YSK’nın yöneticilerini yargılayacağım" dedi.

Siyaset / 22 Haziran 2018 Cuma 18:22
Muharrem İnce: Bu üç kurumun yöneticilerini yargılayacağım
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

İnce, skandal açıklamalarda bulundu.

Daha önceki açıklamalarında 'Cumhurbaşkanı olursam yargı bağımsız olacak, kimin yargılanacağına ben karar veremem' diyen Muharrem İnce, bugün 'Kazandığım takdirde Anadolu Ajansı TRT ve YSK'nın yöneticilerini yargılayacağım. Bu üç kurumu yargıya göndereceğim' diyerek gerçek yüzünü ortaya koydu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıMuharrem İnceSkandal


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