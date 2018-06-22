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Millet İttifakı'nda Parlamenter Sistem çatlağı

Koray Aydın, Millet İttifakı'nın dün açıkladığı yol haritasında 'Parlamenter Sistem'e gerekli yer ayrılmamasını eleştirdi.

Siyaset / 22 Haziran 2018 Cuma 11:25
Millet İttifakı'nda Parlamenter Sistem çatlağı
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Millet İttifakı'nda yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti 'Tutum Belgesi' ile seçimlerden sonra yapacaklarını kamuoyuna açıkladı.

İttifakın yol haritasının açıklanmasının ardından İYİ Partilier açıklanan belgeden memnun olmadığı en üst düzeyden dile getirdi.

'BİZ TEZİMİZDE ISRARCIYIZ'

NTV canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın 'Bizim teklif olarak götürdüğümüz metinde parlamenter sistemin oluşmasına yönelik çok somut, daha net daha anlaşılır ifadeler vardı. Bu belgeye aynen yansımadı. Daha genel ifadelerle geçiştirilmiş. Daha net bir şekilde söylenseydi daha iyi olurdu. Biz tezmizde ısrarcıyız' diye konuştu.



Koray Aydın'dan açıklanan belgeye tepki
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Koray AydınSaadet PartisiGenel Başkan YardımcısıDemokrat Parti


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