Kuzey Irak’a hava harekatı

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “20 Haziran tarihinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.



Görevlerini başarıyla icra eden jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.



Kaynak : İHA