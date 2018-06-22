Kültürel istihdam verileri

Türkiye'de geçen yıl 614 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin kültürel istihdam verilerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 614 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Bu alanda çalışanların yüzde 51,5'ini erkekler, yüzde 48,7'sini kadınlar oluşturdu.



Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların yüzde 64,8'inin 30-54 yaş grubunda, yüzde 27,7'sinin 15-29 yaş grubunda, yüzde 7,5'inin ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü.



Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 46,6'sının lise altı eğitimli, yüzde 33,4'ünün yüksek öğretim mezunu, yüzde 20'sinin ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olduğu belirlendi.



- Çoğunluk tam zamanlı çalıştı



Kültürel istihdamda olanların, yüzde 58,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41,4'ü işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,5'i tam zamanlı çalışırken, yüzde 28,7'sinin yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi.



Söz konusu istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,8 saat olarak hesaplandı. Kültürel istihdamın yüzde 87,1'ini kültürel meslek alanlarında, yüzde 12,9'unu ise diğer meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu.



Mesleki alanlara bakıldığında ise kültürel istihdamda olanların yüzde 45,8'i el sanatları çalışanları, yüzde 14,3'ü mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, yüzde 8,8'i ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştı.



Kültürel istihdamın yüzde 32,7'sini kültürel faaliyet alanlarında, yüzde 67,3'ünü ise diğer faaliyet alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel faaliyet alanlarına göre mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 10,4, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 7,7, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4,4 oldu.



Kaynak : AA