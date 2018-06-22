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Gezegen Mehmet'ten Muharrem İnce'ye zor soru

"Gezegen Mehmet" olarak tanınan radyocu Mehmet Akbay canlı yayına katılma daveti yaptığı ancak olumlu sonuç alamadığı Muharrem İnce’ye sorusunu sosyal medya üzerinden İnce'yi oldukça terletecek bir soru sordu.

Güncel / 22 Haziran 2018 Cuma 23:39
Gezegen Mehmet'ten Muharrem İnce'ye zor soru

'Gezegen Mehmet' olarak tanınan radyocu Mehmet Akbay 24 Haziran seçim sürecinde liderleri ‘Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel' programında ağırladı.

Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerini ağırlayan Mehmet Akbay, canlı yayına katılma daveti yaptığı ancak olumlu sonuç alamadığı Muharrem İnce'ye sorusunu sosyal medya üzerinden İnce'yi oldukça terletecek bir soru sordu.

İNCE'YE ZOR SORU ‘NASIL YAPACAKSIN'

Akbay, sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Muharrem İnce'ye “Sn.Muharrem ince'ye sorum..Terör örgütü PKK ya destek veren, HDP eşbaşkanı Demirtaş'ı nasıl yardımcısı yapacak? (İmralıdan PKK lılarda kürtlere HDP ye oy verin çağrısı yaptı. Sn. İnce bu çağrıyı nasıl değerlendiriyor?” sorusunu yöneltti.

İNCE'NİN EN BÜYÜK VAADİ: DEMİRTAŞ'I YARDIMCISI YAPMAK

Muharrem İnce meydanlarda, cezaevinde bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı yapma vaadinde bulunmuştu.

İşte o tweet:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıMehmet Akbay


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