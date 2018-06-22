Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'ya CHP'den özel araç!

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, yayın akışında sürekli tarafsız olduğunun altını çiziyordu.



PARTİNİN ÖZEL ARACI



Gazeteci Küçükkaya'nın ortaya çıkan görüntüleri, objektif kimliğine zarar verecek cinsten.



CHP tarafından düzenlenen mitinge katılan İsmail Küçükkaya ve eşine, parti tarafından lüks bir araç tahsis edildi.



Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, Küçükkaya'nın elinde bir de çanta olduğu görülüyor.