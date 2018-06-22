USD (Alış - Satış) : 4,71 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49

Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'ya CHP'den özel araç!

Fox TV'nin sözde bağımsız ve tarafsız gazetecilerinden olduğunu iddia eden İsmail Küçükkaya, CHP'ye ait makam aracına binerken görüntülendi.

Güncel / 22 Haziran 2018 Cuma 15:51
Fox Tv sunucusu İsmail Küçükkaya'ya CHP'den özel araç!
Video için tıklayın

FOX TV'de ekrana gelen Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya, yayın akışında sürekli tarafsız olduğunun altını çiziyordu.

PARTİNİN ÖZEL ARACI

Gazeteci Küçükkaya'nın ortaya çıkan görüntüleri, objektif kimliğine zarar verecek cinsten.

CHP tarafından düzenlenen mitinge katılan İsmail Küçükkaya ve eşine, parti tarafından lüks bir araç tahsis edildi.

Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, Küçükkaya'nın elinde bir de çanta olduğu görülüyor.

 

İsmail KüçükkayaObjektifCumhuriyet Halk PartisiChpFox Tv


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı